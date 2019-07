Grünes Gewissen im Urlaub Wie die Reisebranche auf die Klimaproteste reagiert

Wie Huber in Stockholm wetteifern in diesen Tagen auch andere Reisekonzerne in Sachen Nachhaltigkeit: Sie sammeln Müll an den Stränden ein, sparen Wasser in den Hotels, sind lieb zu Tieren und fördern Kinder in Entwicklungsländern. Und sie schmücken sich mit Nachhaltigkeitssiegeln wie mit Medaillen.



Die Klimaproteste der Schüler zeigen Wirkung: „Die klassische Reisebranche steht unter Schock. Die Kunden radikalisieren sich ja fast schon“, sagt der Tourismusforscher Harald Zeiss von der Hochschule Harz, er meint damit vor allem die „Flugscham“.



Die sehen die Nachhaltigkeits-Manager deutscher Reiseanbieter die Debatte? „Im Moment entsteht bei den Verbrauchern Unsicherheit: Was darf ich noch? Man darf den Menschen den Spaß am Reisen nicht verderben. Man muss die positiven Effekte nachhaltiger Reiseerlebnisse vermitteln und zeigen, dass Nachhaltigkeit auch ein Qualitätskriterium ist“, sagt Ulrike Braun, die sich beim Reisekonzern DER Touristik (unter anderem. Dertour, ITS, Meier Weltreisen) um das Thema Nachhaltigkeit kümmert.



Braun berichtet von Projekten des Reiseanbieters in den Reisegebieten: Bildungsprojekte, Arbeitsschutz-Initiativen, Tierschutz. „Das Thema Fliegen wird immer ein schwieriges bleiben, solange Flugzeuge auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Die nachhaltige Leistung muss auch deshalb in erster Linie im Zielgebiet erfolgen“, sagt Braun. Zwar biete man den Kunden an, ihren CO2-Ausstoß gegen einen Aufpreis auszugleichen. Aber: „Gerade wenn es an das Thema Flug geht, besteht bei den Kunden eine große Hürde, Geld in die Hand zu nehmen und die Flüge zu kompensieren.“