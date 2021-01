Güterbahn DB Cargo-Chefin Nikutta fordert ein Gütesiegel „umweltfreundliche Schiene“

Vor einem Jahr startete Nikutta ihren Job bei der Deutschen Bahn. Die Aufgabe ist gewaltig. Ausgerechnet in einer Pandemie muss sie das sanierungsbedürftige Transportgeschäft auf der Schiene umbauen. Seit Jahren schreibt DB Cargo Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Ihre wichtigste Entscheidung im ersten Lockdown: „Ruhig bleiben.“ Ihr sei klar gewesen: „Nach dem starken Runterfahren wird es wieder ein Anfahren geben.“ Dafür müsse DB Cargo gerüstet sein.



In Zukunft will Nikutta DB Cargo zu einem unverzichtbaren Teil der Logistikketten in Unternehmen machen. Dazu müsse die Güterbahn „verlässlicher“ werden. Dafür hat sie 2020 ein neues Projekt auf den Weg gebracht. Seit Spätsommer gibt es auf der Güterverbindung zwischen Köln und Hamburg einen Fahrplan nach Beispiel des Personenverkehrs: mit konkreten Abfahrts- und Ankunftszeiten. „Nachtsprung“ nennt das Unternehmen das Pilotprojekt. Die Besonderheit: Der Güterzug fährt immer, auch mit wenigen Güterwagen.