Güterbahnen erhöhen die Preise Preisschock auf der Schiene: Wie die Energiekrise den Güterbahnen schadet

Fast 3000 Tonnen Stahlschrott transportiert Sebastian Will jeden Monat zu den Gießereien und Stahlwerken der Republik. Tausende Kilometer an Fahrten – bislang nahezu alles mit dem Lastwagen. „Geplant war, mehr Volumen mit dem Zug zu transportieren, auch um CO2 einzusparen“, sagt der Schrotthändler der Firma Heinz Will aus Mainaschaff. Der klimafreundliche Bahnverkehr sei jedoch jetzt kein Thema mehr. In der vergangenen Woche bekam Will per Mail ein Schreiben von DB Cargo, der Unternehmenstochter der Deutschen Bahn. Betreff: „Anpassung der Standardtarife und weitere Bestimmungen“. Ab Januar verteuert sich der Zugtransport für Händler Will um 45 Prozent. „Das konterkariert sämtliche Klimabemühungen“, sagt Will.