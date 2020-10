„Gut, dass das jemand macht“ Tui-Chef begrüßt Klage gegen Zwangsquarantäne

Zudem äußerte sich Joussen skeptisch zu den Aussichten einer raschen Kapitalerhöhung im Rahmen der Neuausrichtung der Tui. Zwar gebe es Kapitalbedarf und das Unternehmen erwäge unter anderem, auch Mittel einzusammeln bei Anteilseignern wie dem russischen Investor Alexey Mordashov, der bereits rund ein Viertel der Anteile hält. Doch zum Thema Geld nachschießen durch Mordashov gelte, so Joussen: „Das kann er nicht.“ Eine Kapitalerhöhung sei allein jedoch der Regularien in kurzer Zeit nicht möglich. „Es ist nicht eine Frage des Wollens, sondern der Technik“, sagte Joussen gegenüber der WirtschaftsWoche. Zudem könne das Volumen angesichts des derzeit geringen Börsenwerts von zuletzt knapp 600 Millionen Euro ohnehin nur deutlich geringer ausfallen als die 1 bis 1,5 Milliarden Euro, die zuletzt in den Medien genannt worden seien.



