Hahnenkamm-Rennen Das größte Skispektakel der Welt kämpft gegen die Pandemie

Dabei sind die Kosten für die Veranstaltung enorm, gerade in Zeiten des Klimawandels und ausbleibenden Schnees. So musste der Kitzbüheler Ski Club als Veranstalter des Rennens schon Helikopter einsetzen, um Schnee von anderen Bergen auf die Piste fliegen zu lassen. Das österreichische Bundesheer ist jährlich zur Hilfestellung dabei, wenn auf der Piste zu wenig oder zu viel Schnee liegt. Die Hahnenkamm-Abfahrt kommt in Österreich eben fast einem Staatsakt gleich.

Die Unwägbarkeiten der Schneelage haben Huber zumindest einigermaßen auf die Pandemie vorbereitet. „Mit der Pandemie ist es ja wie mit dem Wetter. Man weiß nie, was auf einen zukommt“, sagt Huber, „man muss eben flexibel sein“.



