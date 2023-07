Halbjahresbilanz Verschlechterte Pünktlichkeit und Millionenverlust: Miese Zahlen bei der Deutschen Bahn

In der Frage der Zukunft der Logistik-Sparte Schenker sei die Überprüfung ergebnisoffen und werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, sagte Finanzvorstand Holle. Die Tochter konnte im ersten Halbjahr nicht an die Rekordergebnisse aus dem Jahr 2022 anknüpfen. Der Schenker-Umsatz ging im Halbjahr um 29 Prozent auf gut zehn Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn sank um 47 Prozent auf 626 Millionen Euro. Schenker gilt nicht mehr als Kerngeschäft der Bahn, die sich auf die Schiene in Deutschland konzentrieren soll. In Finanzmarktkreisen war für Schenker zuletzt ein Wert von etwa 15 Milliarden Euro genannt worden.



