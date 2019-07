Halbjahresergebnis Lufthansa-Gewinn bricht ein

Im Juni hatte Eurowings-Chef Thorsten Dirks einen Sparplan angekündigt, durch den die Lufthansa-Tochter schwarze Zahlen schreiben soll. Personalabbau sei damit nicht verbunden, bekräftigte dazu ein Lufthansa-Sprecher. Zu einem Bericht des „Handelsblatt“, wonach in Vorstand und Aufsichtsrat über einen Konzernumbau hin zu einer Holding diskutiert wird, verwies der Sprecher auf Äußerungen von Vorstandschef Carsten Spohr im vergangenen Monat. Demnach fühle sich Lufthansa in der jetzigen Struktur wohl, die eine gute Mischung aus zentralem Management und dezentraler betrieblicher Steuerung sei.



Im vergangenen Jahr war es zu massiven Störungen im Flugverkehr gekommen, was an Personalengpässen bei Fluglotsen, ungewöhnlich vielen Unwettern, aber auch organisatorischen Problemen bei der Lufthansa selbst lag. Hier hat sich die Lage gebessert durch Investitionen in mehr Reserveflugzeuge, auch Flugsicherung und Flughäfen setzten nach einem branchenweiten, im Herbst vereinbarten Plan mehr Ressourcen ein. Die Zahl der Flugausfälle bei der Lufthansa sank im ersten Halbjahr deutlich.