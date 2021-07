Halbjahreszahlen Darum rechnet die Deutsche Bahn für das laufende Jahr mit weiteren Verlusten

Die Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind in der Halbjahresbilanz noch nicht enthalten. Der Konzern rechnet hier mit Schäden in Höhe von bislang rund 1,3 Milliarden Euro. „Das verheerende Hochwasser hat uns einmal mehr bewusst gemacht, wie gravierend die Folgen des Klimawandels bereits sind“, teilte Konzernchef Richard Lutz am Donnerstag mit. „Deshalb ist die Schiene wichtiger denn je für eine nachhaltige Entwicklung.“



