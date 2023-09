Hamburger Hafen Hamburg muss sich fragen, ob sein Hafen wirklich so wichtig ist

Nicht ohne Grund fragten daher zuletzt immer mehr Logistiker, ob Deutschland überhaupt noch so stark auf den Hamburger Hafen schauen sollte. So marode wie der für die Hafenanbindung nach Osten so wichtige Nord-Ostsee-Kanal ist, so gering sind die Erweiterungsmöglichkeiten des Hafens. Wäre es nicht besser, anstatt weiter um jede Schippe Elbsand vor Bundesgerichten kämpfen zu müssen, sich voll darauf zu konzentrieren, die Infrastruktur in Richtung Niederlande und Belgien aufzurüsten? Braucht in einem vereinten Europa überhaupt jedes Land seinen großen Seehafen? Und könnte nicht ein großer Umschlagplatz an der Ostsee, etwa der wachsende Hafen in Danzig, Hamburgs Rolle dort übernehmen?