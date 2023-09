Hamburger Hafen Nein, ein stabiler Sinkflug ist kein guter Kurs

Nur der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne wollte den traurigen Alltag nicht einfach so hinnehmen. „Ich mache mir ernsthaft Sorgen um den Hafen“, sagte der in einem Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“ in dem er auch vorschlug, selbst bei der Hafengesellschaft HHLA einzusteigen. Der Hafen, so Kühne, sei „schlecht strukturiert, schlecht gemanagt und kann mit der Konkurrenz in einigen anderen Seehäfen nicht mithalten.“



Lesen Sie auch: „Hamburg ist beim Hafen ein wenig blauäugig“



Es dauerte nur wenige Stunden, bis die Vertreter fast aller Hamburger Parteien sein Ansinnen ablehnten – und damit Kühnes treffende Analyse ungewollt bestätigten. Tatsächlich hat der wichtigste deutsche Hafen viele strukturelle Probleme – und die Art und Weise, wie die Politik hier mitspielt, ist vielleicht das gravierendste. Das zeigt sich vor allem anhand der Hafengesellschaft HHLA, die viele Terminals im Hafen betreibt, wenn auch nicht alle. Sie selbst ist zum Großteil im Besitz der Stadt Hamburg, aber eben nicht vollständig.