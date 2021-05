Hamburger Online-Modehändler About You strebt an die Börse

Der Online-Modehändler About You will noch im zweiten Quartal an die Börse in Frankfurt gehen. Ziel sei es, mindestens 600 Millionen Euro aus der Platzierung neuer Aktien einzunehmen, kündigte die Otto-Tochter am Donnerstag an. Das vor sieben Jahren in Hamburg gegründete Unternehmen könnte Insidern zufolge mit rund drei Milliarden Euro bewertet werden. Für die Frankfurter Börse ist About You ein weiterer namhafter Zugang - nachdem dieses Jahr bereits der Linux-Anbieter Suse, der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers und der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 den Schritt wagten.