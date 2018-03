Handelsblatt-Test: Beste Steuerberater 2018: Digitalisierung setzt Steuerberater unter Druck

Auch fachlich steigen die Anforderungen durch den technischen Wandel – was zugleich neue Geschäftschancen eröffnet: „Wir sind für unsere Mandanten inzwischen auch als Digitalisierungscoach tätig und werden somit zu Gestaltern des digitalen Wandels“, sagt Harald Elster, Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes. Nachteile sieht Elster in Zeiten der Digitalisierung angesichts des schleppenden Breitbandausbaus in ländlichen Regionen: „Für die dort ansässigen Unternehmen und Kanzleien kommt es aufgrund technischer und administrativer Probleme häufig zu Wettbewerbsnachteilen.“