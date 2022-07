Handwerkermangel Vonovia füllt Personallücken mit Fachkräften aus Kolumbien

Grundlage für das Pilotprojekt ist das 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es beschleunigt die Anerkennung bereits vorhandener ausländischer Berufsabschlüsse und gibt eingewanderten Fachkräften bis zu zwei Jahre Zeit, in Deutschland fehlende Teil-Qualifikationen oder Kenntnisse gängiger Technologien zu erwerben. Vonovia nutzt den neuen Rekrutierungsweg als eines der ersten Unternehmen. Damit das in Kolumbien geht, haben die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die kolumbianische Arbeitsverwaltung eine Vereinbarung unterzeichnet. Bedingung ist etwa, dass es im jeweilen Anwerbe-Land keinen Fachkräftemangel in den Berufen gibt, für die Deutschland um Arbeitskräfte wirbt. Für Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse hat die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der BA (ZAV) gesorgt.



Noch aber betreut die AHK in Bogotá die 21 Auswanderer. In einer deutschen Schule absolvieren sie einen halbjährigen Intensivsprachkurs bis zum Deutschniveau A2, an den der spätere Unterricht in Deutschland anknüpfen soll. In Deutschland angekommen, beginnt für alle das Anerkennungsverfahren, das die kolumbianische Berufsausbildung mit den deutschen Ausbildungsstandards abgleicht. Das dauert in der Regel ein Jahr, manchmal länger. Denn um eine vollständige Anerkennung des Berufs zu erhalten, müssen je nach festgestellten Defiziten fehlende Ausbildungsinhalte in Deutschland ergänzt werden.