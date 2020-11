Hans im Glück, Peter Pane, L'Osteria Corona-Folge: Gastroketten machen Lieferando Konkurrenz

Geld scheint dabei derweil nicht die alles entscheidende Rolle zu spielen. Peter-Pane-Geschäftsführer Junge nennt auch Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit als Gründe, die in seinen Augen für einen eigenen Dienst sprechen. Schon vor Corona habe man sich im Hause Pane immer wieder darüber geärgert, dass nicht genug Lieferando-Fahrer verfügbar waren, obwohl es mehr Kunden und auch genügend Kapazitäten in der Küche gegeben hätte. Auch an der Pünktlichkeit und der Schnelligkeit habe es immer wieder gehapert. „Und gerade bei unseren Gerichten kommt es darauf an, dass die Produkte schnell und heiß zugestellt werden – sonst leidet die Qualität enorm“, so Junge. Das kann sich jeder vorstellen: Frische, heiße Pommes werden in Plastik verpackt mit jeder Minute matschiger.