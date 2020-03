Hans im Glück „Wir haben eine Zukunft – auch über den Burger hinaus“

Könnte mehr auch mehr Standorte im Ausland bedeuten? Bislang sind Sie vor allem in Deutschland aktiv. Erste Filialen gibt es auch in Österreich, der Schweiz und Singapur…

Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gutes Feedback für unsere Marke bekommen – und können uns vorstellen sie auch in anderen Ländern zu etablieren. Das Interesse ist da – unsererseits und auch bei den potenziellen Kunden. Unser Fokus wird in nächster Zeit aber auf der DACH-Region liegen – die kennen wir gut. Gerade in der Schweiz und Österreich erwarten wir einen guten Zuwachs. Wir werden uns aber auch zutrauen, uns ganz fokussiert einen weiteren Markt auszusuchen. Wir wollen beweisen, dass wir vielleicht auch noch ein wenig mehr können. Da wird es bald auch ein paar schöne Botschaften von uns geben.