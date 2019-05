Hapag-Lloyd-Chef Habben Jansen „Preiserhöhungen für die Kunden sind unumgänglich“

Seit Jahren klagt die Schifffahrt, dass die Preise nicht hoch genug sind. Was macht Sie so optimistisch, dass sie jetzt steigen?

Alle Reedereien weltweit werden gleichzeitig von den deutlichen Mehrkosten betroffen sein, die so erheblich sein werden, dass sie nicht von den Reedereien absorbiert werden können. Die Preiserhöhungen für die Kunden sind deshalb unumgänglich.