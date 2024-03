Hapag-Lloyd Hapag macht es wie Lufthansa

Für pünktlichere Lieferungen setzen die Hamburger außerdem auf eine neue Partnerschaft. Ab dem kommenden Februar kooperiert das Unternehmen mit den Dänen von Moller Maersk in der neuen Schiffsallianz Gemini. Mit einer Flotte von 290 Frachtern will das Duo fast 3,4 Millionen Standardcontainer in praktisch jeden Winkel der Welt bewegen. Dabei auf den Hauptverbindungen nicht alle bisherigen großen Häfen, sondern nur ausgewählte Hubs ansteuern. Statt sechs Halte wie bislang bei der Route von China nach Europa könnten es dann nur drei werden. Das sei wie beim Luftverkehr auch, erklärt Jansen: „Der Flieger startet in China und landet ohne Zwischenhalte in Frankfurt.“ Ein Teil der Ladung könnte mit kleineren Shuttle-Schiffen und noch kleineren Feedern zu regionalen Häfen transportiert werden. Als ein solcher übrigens ist auch der Hafen von Hamburg vorgesehen.