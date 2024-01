Hapag Lloyd und Maersk Diese Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg

Um ihre Ziele zu erreichen will Hapag bis Januar 2025 ihre bisherige Kooperation in der Allianz THE mit den drei kleineren asiatischen Reedereien beenden. Der Umfang der vereinten neuen Leistungen liest sich als weitreichend. Zusammen mit Maersk will das Duo die Dienste auf 26 Hauptverbindungen mit zwölf großen Häfen anbieten, vor allem zwischen Asien, Nordamerika und Europa. Dazu kämen 32 regionale Shuttle-Services zu den übrigen großen Häfen auf der Welt. Somit fährt Gimini praktisch in jeden wichtigen Winkel der Welt. Die Flotte umfasst 290 Frachter für eine Kapazität von 3,4 Millionen Standardcontainer.