Harter Lockdown „Die Corona-Maßnahmen verstärken die Zombifizierung der Wirtschaft“

Das ist in der Coronakrise nicht mehr der Fall?

Schon vorher haben die niedrigen Zinsen dazu geführt, dass sich selbst Firmen noch Geld beschaffen konnten, die eigentlich insolvenzreif waren. Deshalb gab es bereits vor der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht viele so genannte Zombieunternehmen. Die Corona-Maßnahmen verstärken die Zombifizierung der Wirtschaft noch. Das kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Teilweise verkaufen Unternehmen ihre Waren zum Beispiel nicht mehr zu kostendeckenden Preisen, um kurzfristig an Liquidität zu gelangen. Dadurch können selbst gesunde Wettbewerber in den Strudel der Krise gezogen werden. Und schließlich hat das auch Folgen für Lieferanten, Kunden und andere Vertragspartner, die zum Beispiel auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben.