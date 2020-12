Harter Lockdown „Die Corona-Maßnahmen verstärken die Zombifizierung der Wirtschaft“

Was meinen Sie damit?

Nehmen Sie den Einzelhandel, der extrem unter den Schließungen leidet und diesen wirtschaftlichen Druck über kurz oder lang an die Vermieter weitergeben wird. Durch Filialschließungen könnten die Mieten ins Wanken geraten, die Politik will die Eigentümer zudem stärker in die Pflicht nehmen. Auch der Trend zum Homeoffice wird nicht ohne Folgen bleiben. Da viele Vermieter ihre Gewerbeimmobilien fremdfinanziert haben, könnten Ausfälle am Ende auch die Kreditinstitute treffen. Das ist nun ein Beispiel von zahlreichen Verflechtungen. Sie sorgen dafür, dass die Probleme weniger Branchen die gesamte Wirtschaft treffen können. Hinzu kommt, dass durch die staatlichen Rettungskredite die Schuldenlast vieler Firmen enorm gestiegen ist. Selbst wenn sich ihr Geschäft nach Corona normalisiert, werden sie kaum in der Lage sein, ihre hohen Verbindlichkeiten zu begleichen.