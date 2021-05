Hauptstadt-Nahverkehr nach Corona Wie Berlins Nahverkehr wieder zum Leben erweckt werden soll

An sich war der Berliner Nahverkehr bis zur Coronapandemie eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr seit 2008 stiegen mehr Fahrgäste in Bus und Bahn, 2019 waren es rund 1,1 Milliarden Menschen. Im vergangenen Jahr brach die Nachfrage dann um rund ein Drittel ein, mehr als 200 Millionen Euro Einnahmen waren futsch. Das Unternehmen will nun gegensteuern. „Unser erklärtes Ziel: andere Tarifmodelle ausprobieren“, sagt Kreienkamp im WiWo-Podcast. Dafür brauche sie Partner in den Verkehrsverbünden, die andere Strukturen und Fahrgäste hätten. Die BVG wolle „Sachen ausprobieren“.



In der Diskussion sind zwei Ticketinnovationen, die so ähnlich auch bei anderen Nahverkehrsunternehmen diskutiert werden. Kreienkamp kann sich etwa eine Art „Homeoffice-Ticket“ vorstellen, wobei der Name noch unausgegoren ist. Das Prinzip ähnelt einer Vierfahrtenkarte: Pendler könnten sich vorab ein Kontingent mit beispielsweise zwölf Tageskarten kaufen und innerhalb eines „bestimmten Zeitraums“ abfahren. Kreienkamp ist überzeugt: Die Menschen werden sich in Zukunft sehr genaue Gedanken machen, an welchen Tagen sie etwa ins Büro fahren oder für Freizeitaktivitäten unterwegs sind und wann sie zu Hause bleiben.