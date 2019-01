Hauptstadtflughafen Am BER beginnt ein (weiteres) Jahr der Wahrheit

Im nächsten Jahr sollen endlich Passagiere am Skandalflughafen BER einchecken. Mit dann neun Jahren Verspätung eröffnet der milliardenschwere Airport am Berliner Stadtrand im Oktober – so der aktuelle Zeitplan. Doch er wird eine Baustelle bleiben. „Der BER ist ein wachsender Flughafen“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup der Deutschen Presse-Agentur mit. „Bis 2040 schaffen wir schrittweise Kapazitäten für 55 Millionen Passagiere jährlich.“ Die entscheidenden Schritte zur Eröffnung 2020 aber müssen in diesem Jahr erfolgen.