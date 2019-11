Hauptstadtflughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

Mit mehr als achtjähriger Verspätung soll der Berliner Hauptstadtflughafen BER nun am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Diesen Termin habe BER-Chef Engelbert Lütke-Daldrup am Freitag dem Aufsichtsrat genannt, teilte die Flughafengesellschaft per Twitter mit. Damit soll der Umzug von Tegel zum Standort Schönefeld zum Winterflugplan im nächsten Jahr über die Bühne gehen. Der Oktober war schon in der Vergangenheit von Lütke-Daldrup trotz wiederholter Berichte über weitere Verzögerungen genannt worden. Der genaue Tag war jedoch offen geblieben.