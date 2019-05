Hauptversammlung beim ADAC: Kippt die ADAC-Basis die Sparpläne für die Motorwelt?

Die Zukunft der ADAC-Motorwelt sorgt für Streit auf der Hauptversammlung von Deutschlands größtem Verein am kommenden Sonnabend. Die Münchner Vereinszentrale will das Vereinsheft, mit einer Auflage von 13,5 Millionen Exemplaren größtes Magazin Europas, aus Kostengründen an einen externen Verlag abgeben und nicht mehr per Post zustellen. Mitglieder sollen sich das Heft in Zukunft selbst abholen. Doch das will Günther Bolich, 1. Vorsitzender des ADAC-Regionalclubs Nordbaden und Mitglied des Verwaltungsrats des ADAC, verhindern – mit einem Antrag, über den die 200 Delegierten des 21-Millionen-Mitglieder-Vereins am Sonnabend abstimmen sollen.