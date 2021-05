Hauptversammlung Hellofresh: Online-Lebensmittelhandel hängt hinterher – offen für Dividenden

Außerdem fasst das Unternehmen auf mittlere Sicht die Zahlung einer Dividende ins Auge. Mittel- bis langfristig sei man dafür offen, sagte Finanzchef Christian Gärtner. In den nächsten ein bis drei Jahren werde aber zunächst wohl zu Aktienrückkäufen gegriffen, um weiteren Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Beides sei davon abhängig, ob HelloFresh „außerhalb von Wachstumsinvestitionen dafür Spielraum“ sehe. Aktuell investiert HelloFresh stark in die Expansion.



Mehr zum Thema: Lieferando vs. Foodpanda: Die Branchengrößen Justeat-Takeaway und Delivery Hero greifen auf dem deutschen Markt der 10-Minuten-Lieferdienste an. Der gilt bereits jetzt als überhitzt – doch mit Milliarden im Rücken scheint das nicht zu stören.