Hauptversammlung in Köln Vapiano-Aktionäre halten still

Die designierte Vorstandschefin Hall will zudem die Strategie ihres Vorgängers fortsetzen, um die Probleme von Vapiano in den Griff zu bekommen. So soll die Expansionsstrategie teilweise rückabgewickelt werden, das verlustträchtige Geschäft außerhalb Europas wollen die Kölner loswerden. Neben den USA ist Vapiano derzeit noch in China und Australien präsent. In Deutschland sollen Standorte schließen. Derzeit sind 14 Vapiano-Restaurants hierzulande defizitär. Dichtmachen will der Konzern noch in diesem Quartal das Lokal in München-Pasing. Weitere Standorte werden folgen, so Chef Everke. Auch in den Restaurants selbst will das Unternehmen ansetzen: Um die Wartezeiten zu verkürzen, soll die Speisekarte wieder simpler werden. Vapiano habe sich in der Vergangenheit „verzettelt“, erklärte Everke.