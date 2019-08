Hauptversammlung in Köln Vapiano-Aktionäre halten still

An der mangelnden Verbundenheit zu Deutschland hatte Großaktionär Hans-Joachim Sander im Vorfeld der Hauptversammlung gegenüber dem „Spiegel“ Kritik geäußert. Auch Kleinaktionäre monierten die fehlenden Deutschkenntnisse Halls. Trotzdem wählten die Anteilseigner einschließlich der Sander-Familie sie am Mittwoch letztlich mit 97 Prozent der Stimmen in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Von dort aus soll sie im September in den Vorstand wechseln. Ihr Vorgänger Everke betonte in seiner Rede noch einmal, dass er ausschließlich aus persönlichen Gründen ausscheide. Vapiano sehe er nach der im Mai gelungenen Refinanzierung auf einem guten Weg. Bei der anstehenden Restrukturierung des Unternehmens jedoch seien seine Fähigkeiten, die er in der Expansion sieht, nicht mehr gefragt.