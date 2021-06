Hauptversammlung ProSiebenSat.1 Werbeeinnahmen wieder auf Vor-Corona-Niveau – Absage zu Fusionen

Einer möglichen Fusion mit dem italienischen Fernsehkonzern Mediaset erteilte Beaujean erneut eine klare Absage. „Unsere eigene Strategie ist klar – und sie bedarf keiner Hilfe von außen“, sagte er. Es sei „fraglich, wie ein Zusammenschluss mit einem traditionellen Medienunternehmen, national oder international, zu diesen Zielen beitragen könnte“. Mit digitalen Geschäftsmodellen, zu denen auch Beteiligungen an Datingportalen wie Parship, Online-Shops wie Flaconi oder Plattformen wie Verivox gehörten, „orientieren wir uns heute an Digitalkonzernen statt an TV-Sendern“.