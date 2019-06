Hauptversammlung Wirecard-Aktionäre kritisieren „Chaostage“

Der Umgang des Zahlungsabwicklers Wirecard mit Unregelmäßigkeiten in Singapur und anderen Vorwürfen sorgt bei Aktionären für Empörung. Fondsmanager Ingo Speich sprach auf der Hauptversammlung am Dienstag in München von „Chaostagen“ bei dem aufstrebenden Finanztechnologiekonzern. „Zu wenig Transparenz, sowohl im Geschäftsmodell als auch in der Kommunikation“, schimpfte der Manager der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka in seiner mit Applaus quittierten Rede. „Der einstige Hoffnungsträger Wirecard ist zum Spielball der Märkte geworden.“