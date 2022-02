Havarie Containerschiff vor Wangerooge auf Grund gelaufen

03. Februar 2022

Ein Containerschiff der Reederei Maersk. Bild: Imago Bild:

Erneut ist vor der niedersächsischen Nordseeküste ein Schiff in Not geraten: Ein 400 Meter langes Containerschiff lief kurz vor der Einfahrt in die Weser auf Grund. Ein erster Rettungsversuch ist fehlgeschlagen.