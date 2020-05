Helden contra Corona #32 „Das Fahrrad ist ein Gewinner der Corona-Pandemie“

Darüber hinaus sind Storck in den vergangenen Monaten auch immer wieder Exportmärkte in Thailand, Malaysia oder Korea zusammengebrochen. „Diese Ausfälle konnten wir zum Glück durch den digitalen Direktverkauf an den Konsumenten nahezu auffangen.“ Geholfen habe auch das staatliche Instrument der Kurzarbeit, das Storck für eines der besten Hilfsmittel hält, die man in einer Volkswirtschaft haben kann. „Ich kann meine Mitarbeiter behalten und muss sie nicht kündigen.“ Über einen Zeitraum von rund acht Wochen hatte Storck etwa Mitarbeiter aus dem internationalen Vertrieb, der Versandabteilung und dem Einkauf in Kurzarbeit geschickt. Mittlerweile seien jedoch fast alle Mitarbeiter wieder im Normalbetrieb.