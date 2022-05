Hertha BSC Präsident Gegenbauer tritt zurück

Bereits seit 2008 ist Werner Gegenbauer Präsident des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zuletzt stand er jedoch gewaltig unter Druck. Ein Grund dafür: ein prominenter Geldgeber des Vereins. Im Sommer 2019 hatte sich der Investor Lars Windhorst bereit erklärt, rund 350 Millionen Euro in den Hauptstadt-Club zu investieren. Das Geld floss dann später in mehreren Etappen. Allerdings kamen die Zahlungen nicht immer pünktlich. Im Gegenzug erhielt Windhorst die Mehrheit an der, in eine Kommanditgesellschaft ausgelagerten, Profiabteilung des Vereins. Windhorst wollte aus dem Hauptstadt-Club eine internationale Größe im Fußballgeschäft machen. Seine Anteile sollten so wertvoller werden. Zeitweise stand sogar zur Debatte, die Kommanditgesellschaft perspektivisch an die Börse zu bringen.