Hertz bestellt 100.000 Teslas „Das hat noch viel von einem PR-Gag“

Das zweite Problem sind die Kosten. „Elektroautos haben meist einen höheren Mietpreis als Verbrennungsfahrzeuge“, weiß Bechtel. Im Schnitt können die Stromer zwar nur bis zu gut zehn Prozent mehr kosten. Doch oben drauf auf die in diesem Jahr ohnehin explodierten Mietpreise ist das vielen Kunden am Ende wahrscheinlich zu viel. Zwar sind die Raten derzeit wieder niedriger als im Sommer dieses Jahres, wo sie sich im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 teilweise verdreifacht hatten. „Eine solche Entwicklung habe ich in meinen 30 Jahren im Geschäft nicht mal in Ansätzen gesehen“, kommentierte das seinerzeit Kai Sannwald, geschäftsführender Gesellschafter des Vermittlers Sunny Cars aus München. Doch wer jetzt für kommenden Sommer etwa ein Familienauto in Sardinien sucht, zahlt über ein Portal für drei Wochen mit gut 1800 Euro doppelt so viel wie im Sommer 2020 und gut die Hälfte mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Doch in einigen Märkten wie den traditionell günstigen USA müssen Kunden stellenweise wieder das Dreifache des Vorkrisenniveaus zahlen.