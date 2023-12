Hilton Hotels „Wir wollen in Deutschland mindestens 15 Häuser mit rund 2500 Zimmern eröffnen“

Wir hören eher, dass gerade deutsche Firmenkunden immer noch deutlich weniger unterwegs sind als vor Corona.

Das kommt darauf an, welche Gruppe Sie sich ansehen, Wir sehen in unseren Häusern einen deutlichen Aufschwung bei Firmenveranstaltungen und Kongressen – auch in Deutschland und mit vielen Kunden aus Übersee. Und ich glaube, es wird noch besser. Ich hatte in dieser Woche auf einer großen Reisemesse in Barcelona eine große Veranstaltung mit 150 Firmenkunden aus aller Welt und elf davon waren aus Deutschland. Auch mein Team hat viele Termine und Verträge gemacht, vor allem mit euren mittelständischen Unternehmen. Das Ergebnis: Sie alle wollen mehr wachsen und wissen: Der beste Weg dahin ist reisen und Kunden persönlich treffen. Darum sehe ich auch bei Geschäftsreisen eine gute Basis für weiteres Wachstum in 2024.