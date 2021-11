Hochtief, Strabag, Ed Züblin & Co Das sind die 10 größten Bauunternehmen Deutschlands

Die Hochtief AG ist das größte Bauunternehmen Deutschlands – mit Abstand: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Umsatz von 22,98 Milliarden Euro erzielt. Weltweit setzen über 45.600 Mitarbeiter Infrastrukturprojekte wie die U-Bahn-Linie in Hamburg, die Elbphilharmonie, den Commerzbank-Tower in Frankfurt oder die Zeche Zollverein in Essen um. Auf der Projektliste des Unternehmens steht außerdem das Stadion für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.