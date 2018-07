Hörbar: Recycling in der Krise: Alles auf Anfang?

Für den Verbraucher bedeutet der Grüne Punkt lediglich, dass die Verpackung in die gelbe Tonne muss. Für Supermärkte und Händler ist es nicht so einfach. Der Grüne Punkt gehört zu den sogenannten dualen Systemen. Neben dem grünen Punkt gibt es mittlerweile noch neun weitere Anbieter, die sich dem Recycling widmen. Supermärkte und Händler müssen sich entscheiden mit welchem der Systeme sie arbeiten wollen. Die beauftragen mit dem Geld der Supermärkte und Händler wiederum die Müllabfuhr, die den Müll in den gelben Säcken und Tonnen einsammelt. So kümmern sich die Dualen Systeme um die Sortierung und Wiederaufbereitung des Mülls. Daraus hat sich ein knallhartes Geschäft entwickelt, denn die dualen Systeme drücken die Preise in den Keller. Eines ist schon pleite gegangen.