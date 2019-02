Hoffnung für Germania? Insolvenzverwalter startet Gespräche mit Investoren

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Bundespolizei durch die Insolvenz der Fluggesellschaft einen Abschiebeflug kurzfristig umplanen musste. Am Dienstag sei ein Ersatzflug mit der Gesellschaft Sundair organisiert worden, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte „Der Spiegel“ darüber berichtet. „Es wurden 31 albanische und 24 kosovarische Staatsangehörige geflogen“, erklärte die Bundespolizei in Potsdam. „Es entstanden keine Mehrkosten.“ Der Airbus A320 sei für den üblichen Marktpreis von 67.584 Euro gechartert worden.



Das Stralsunder Unternehmen Sundair stellte den Airbus am Frankfurter Flughafen zur Verfügung. Das Flugzeug sei allerdings erst von Kassel dorthin gebracht worden, sagte ein Airline-Sprecher. Die Maschine flog von Frankfurt über Tirana nach Pristina und zurück nach Frankfurt. Der Charterpreis richtet sich nach Angaben von Sundair nach der Jahreszeit – im Sommer kostet es mehr – , der Flugstrecke – in diesem Fall mit zwei Flugzielen – und der Größe des Flugzeugs.