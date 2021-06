Hohe Frachtraten Wie die Schifffahrt die Inflation anfeuert

Die Schifffahrt befindet sich in einer Ausnahmesituation. In der Coronapandemie haben die Menschen in Amerika und Europa unerwartet viel gekauft und konsumiert. Durch Ausganssperren und Arbeit von Daheim wuchs auch das Bedürfnis, dieses Zuhause zu verschönern – oder wenigstens sich selbst. Doch die neuen Haushaltsgeräte, Haarschneidemaschinen, Hantelbänke und Hula-Hoop-Reifen werden häufig in China gefertigt – und kommen von dort per Schiff in die heimischen Häfen. Mittlerweile gibt es zu viel Nachfrage für zu wenige Schiffe, deshalb steigen auch die Preise.