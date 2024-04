Hohe Luftfahrtgebühren Easyjet: „In Europa ist Deutschland nicht wettbewerbsfähig“

Der britische Billigflieger Easyjet sieht wegen der hohen Luftfahrtgebühren derzeit kaum Raum für deutliches Wachstum in Deutschland. Man fahre zwar am Berliner Flughafen in diesem Sommer die Kapazität um rund sieben Prozent hoch, sagte Easyjet-Vorstand und Europachef Thomas Haagensen am Freitag in Berlin. Aber er kritisierte, dass die im internationalen Vergleich hohen Standortkosten rund ums Fliegen spürbares Wachstum verhinderten. „In Europa ist Deutschland nicht wettbewerbsfähig.“ Die Aussichten auf weiter steigende Kosten in Deutschland seien ein Risiko nicht nur für Easyjet, sondern auch für andere Airlines. Deshalb investiere man eher in andere Märkte mit großer Nachfrage und geringeren Kosten.