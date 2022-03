Hohe Spritpreise Taxi- und Mietwagenverband fordert Aussetzung der Energiesteuer

Der Preis für Benzin sei in „erheblichem Umfang auch durch Steuern und Abgaben vom Staat massiv verteuert“ worden, heißt es weiter. „Diese machen bei den jetzigen Preisen für Benzin und Diesel schon mehr als einen Euro und damit die Hälfte des Preises aus. Gerade auch der massiv gestiegene Dieselpreis, der zum ersten Mal den Benzinpreis überholt hat, trifft unsere Mitglieder hart, da sie gerade im Hinblick auf einen günstigen Dieselpreis in Dieselfahrzeuge investiert haben“, heißt es in dem Brief. „Für das Taxi- und Mietwagenwesen ist dies eine finanzielle Katastrophe. Wir sind schon längst an einem Punkt angekommen, der existenzbedrohend ist“, heißt es in dem Schreiben laut WirtschaftsWoche. Daher gebe es nur eine Konsequenz: Die Regierung müsse ein „Sofortpaket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen von den Spritpreisen verabschieden“.



Lesen Sie auch: Taxiunternehmer rebellieren, weil der Mercedes ihnen die E-Klasse nehmen will