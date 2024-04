Holiday-Inn-Mutter IHG „Wieso sollte ich mehr Geld ausgeben, als ich muss?“

Sehen Sie in den kommenden Jahren im Luxus- oder im Budget-Bereich die größeren Marktchancen?

Sowohl als auch. Die Mittelklasse wächst weltweit. In den kommenden 20 Jahren wird sie sich rund um die Welt verdoppeln. Diese Menschen wollen preiswert nächtigen, wo sie weniger Bedarf an einer breiten Palette von Dienstleistungen haben. Genauso wächst aber die Oberschicht, die im Urlaub die Vorzüge des Lebens genießen wollen.

In unseren Kernmärkten Nordamerika, Europa und China wächst aktuell vor allem eine Zielgruppe: Die Pensionäre. Sie sind gesünder und wohlhabender als jede Generation zuvor. Eines der ersten Dinge, die sie in der Rente tun wollen, ist reisen.