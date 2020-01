Honda, McDonald's, Starbucks Coronavirus: So reagieren internationale Firmen in China

Auch der US-Kinobetreiber Imax, der in China zahlreiche Kinos unterhält, kündigte an, die Veröffentlichung von Filmen in seinen Kinos in China zu verzögern. Berichten zufolge könnten die Auswirkungen der Einnahmeverluste aus dem chinesischen Neujahr Imax weltweit mindestens 60 Millionen US-Dollar an Kassenumsätzen kosten. Wenn die Epidemie noch ein paar Wochen anhält, sei es nicht unangemessen, im ersten Quartal einen Fehlbetrag von 200 Millionen US-Dollar zu prognostizieren, hieß es in einer Mitteilung von Analysten von MKM Partners.



H&M, mit mehr als 520 Geschäften die fünftgrößte Modekette auf dem chinesischen Markt, schloss laut dem Svenska Dagbladet vorläufig 13 Geschäfte in besonders stark betroffenen Regionen. Auch die drei (nach Umsatz) größten US-Restaurantketten in China, Starbucks, McDonald’s und Domino’s Pizza, schränkten ihre Geschäfte ein. So schloss McDonald's seine Standorte in fünf Städten der Provinz Hubei, einschließlich Wuhan. Darüber hinaus würden in allen anderen Filialen Chinas (insgesamt sind es rund 3000) zusätzliche Präventionsmaßnahmen durchgeführt, wie die Temperaturmessung der Mitarbeiter bei ihrer Ankunft und der Abgabe von Händedesinfektionsmitteln an die Gäste. Starbucks, insgesamt mit rund 4100 Cafés in China vertreten, gab an, ebenfalls einige Standorte geschlossen zu haben, – allerdings ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Von den drei größten US-Restaurantketten dürfte das Chicagoer Kaffeehaus, gemessen am weltweiten Umsatz und Betriebsergebnis, am stärksten von dem Ausbruch betroffen sein, schätzt Guggenheim-Analyst Matthew DiFrisco.