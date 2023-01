Hotelbranche „2023 kann zum nächsten Problemjahr werden“

Und wie sieht’s für dieses Jahr aus?

Im ersten Quartal stehen bei vielen Hotels die Anpassungen an ihre Index-Mieten an. Viele Vermieter werden die Mieten erhöhen. Das wird auch zu erneuten Auseinandersetzungen zwischen Eigentümer und Betreiber führen. In vielen Bundesländern werden die Gehaltstarife in diesem Jahr nochmal weiter nach oben angehoben. Und die Energiepreise sind Kaffeesatzleserei: Keiner weiß, welche Kosten dafür eingeplant werden müssen.