Hotelbranche „Deutsche ärgert ein Kratzer am Auto, Franzosen eine schlechte Vorspeise“

Woran machen Sie diese Einstellung fest?

Deutsche Gäste zahlen bei uns im Hotel oder den Restaurants im Schnitt deutlich weniger als in unseren Nachbarländern. Wir liegen beim Ertrag pro Zimmer ungefähr bei 55 Prozent der Besten wie Skandinavien oder der Schweiz. In Berlin konnten Gäste vor der Pandemie selbst in Nobelherbergen wie dem Ritz-Carlton mitunter für 100 Euro übernachten. Dafür bekamen Sie in London oder Paris nur eine bessere Absteige. Dazu sind deutsche Gäste meist auch bereit, auf Komfort zu verzichten, wenn das Geld spart. Doch in Frankreich oder Italien zahlen auch die deutschen Gäste mehr oder weniger klaglos Preise, die sie daheim nicht akzeptieren würden.