Hotelbranche „Deutsche ärgert ein Kratzer am Auto, Franzosen eine schlechte Vorspeise“

Warum wäre das so gefährlich? Mit dem Satz hatte Ihre Branche vor Corona zehn Rekordjahre.

Aber seitdem sind unsere Preise schon um rund 20 Prozent gestiegen und wir konnten das nicht in vollem Umfang an die Kunden weiter geben. Wenn jetzt in einer Zeit von sinkenden Realeinkommen das Schnitzel nochmal zwölf Prozent teurer wird, werden wir gerade in Deutschland weiter Gäste verlieren. Oder unsere Margen werden erneut sinken. Dann können wir weniger investieren und leben von der Substanz. Das würde Deutschlands Volkswirtschaft schaden.