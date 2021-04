Hotellerie Tourismus in Deutschland leidet weiter unter Corona

Die Hotellerie in Deutschland leidet weiter unter den Folgen der Coronakrise. Die Zahl der Übernachtungen brach im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund drei Viertel (76,0 Prozent) auf 7,2 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.