Hotels „B&B wird ein Gewinner der Coronakrise sein“

Normalerweise liegt B&B mit einer Auslastung von 65 Prozent etwas unter dem Branchenschnitt. Hat sich das in den vergangenen Wochen und Monaten verändert?

Eine sehr gute Frage. Fangen wir mal vorne an. Wer sind unsere Kunden? Unser Slogan ist „Only for everyone“, also für jeden. Das beschreibt unsere Kundschaft wirklich haargenau. Wenn Sie sich den Parkplatz vor unseren Hotels anschauen, dann sehen sie vom Lieferwagen über den Handwerkerbully bis zum Mercedes, BMW oder Porsche wirklich alles. Also der Handwerker in der Woche, die Familie im Familienzimmer am Wochenende und der Geschäftsmann mit dem Porsche, der erst spät abends um elf Uhr kommt und morgens um sechs Uhr schon wieder beim Frühstück sitzt. Warum sollte er 100 Euro für die paar Stunden ausgeben, wenn er das Zimmer auch schon für 60 Euro bekommt. Kurz und knapp: Weniger für das Hotel, mehr für die Reise. Unser Revenue-Generation-Index, also die Umsatzentwicklung im Vergleich zu vergleichbaren Hotelketten, lag vor der Krise bei 0,8, also 80 Prozent. Mittlerweile sind wir bei knapp 1,4, also 140 Prozent.