Hotels in der Krise „Wir reinigen die Zimmer nur noch auf Wunsch“

Wir hatten uns zu Beginn der Pandemie ausgetauscht. Wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen?

Im Mai 2021 zog das Geschäft wieder an, die Leute haben darauf gewartet. Bis Ende Oktober lief das Geschäft sehr gut, in den Folgemonaten bis Ende März 2022 war es schwierig. Ab April lief es wieder, ich gehe davon aus, dass es auch im November und Dezember in diesem Jahr gut laufen wird. Die Vorbuchungen sind gut. Im vergangenen Jahr fehlten uns noch die Geschäftsreisenden – die sind in diesem Jahr zurückgekehrt. Ich glaube auch nicht, dass die Firmen erneut Einschränkungen machen.