Hotels in Hongkong Geschäftsmodell Quarantäne-Gast

Zumindest bis vor zwei Wochen war das so. Seitdem brennen in einem der Metropark-Hotels im Stadtteil Causewaybay jeden Abend mehr Lichter in den Zimmern. „Die Gäste kommen von überall“, sagt ein Mitarbeiter an der Rezeption, während er gestresst durch den Stapel mit ausgedruckten Reservierungen geht. Dass in immer mehr Hongkonger Hotels plötzlich wieder Betrieb herrscht, als wäre 2018, liegt an einem riskanten Strategiewechsel der Häuser. Neben ihrem regulären Betrieb haben sie damit begonnen, Quarantäne-Gäste aufzunehmen.