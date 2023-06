Hotels nach der Pandemie In fünf Grafiken: Warum noch immer so viele Hotelzimmer leer bleiben

Dabei unterschätzten die Hoteliers wohl die Sparsamkeit der Deutschen. Denn so sehr Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Tui-CEO Sebastian Ebel auch einen weltweiten Premiumboom beobachten mögen: Deutschlands Hotels erleben eher eine Art Flucht aus dem Luxus, zeigt die IHA-Statistik. Die in der Untersuchung Economy genannten Zwei-Sterne Häuser meldeten in den ersten vier Monaten 2023 im Vergleich zu 2019 immerhin 4,5 Prozent mehr Umsatz pro Zimmer und im Ostermonat April sogar 15 Prozent Plus. Dagegen meldeten die in der Statistik Upscale genannten besseren Häuser mit vier und fünf Sternen knapp zehn Prozent Minus. Und selbst in Städten mit im Schnitt knapp sechs Prozent Plus, lagen die Upscale-Betreibe bei minus 7,5 Prozent – und die Economy-Klasse bei fast 22 Prozent Plus.